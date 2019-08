Si schianta contro la colonnina del gas: la vittima è Secondino Musso, autotrasportatore di Chiusa Pesio

È Secondino Musso, autotrasportatore 60enne da poco in pensione, la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri sera a Chiusa Pesio.

Il sinistro si è verificato nella serata di lunedì 26 agosto in frazione Vigna all'altezza dell'agriturismo Cascina Veja. L'uomo era da solo in macchina quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro una colonnina del gas dopo aver visibilmente sbandato alcune volte.

Secondino Musso, residente a Chiusa Pesio, è purtroppo deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale, dove è giunto in condizioni disperate.

Era vedovo. Lascia i figli Cristina e Giovanni. L'uomo era molto conosciuto in paese. Lo ricorda il sindaco Claudio Baudino: “Siamo davvero dispiaciuti per questa perdita. Secondino era molto benvoluto a Chiusa. Esprimo le più sentite condoglianze. Tutta l'amministrazione è vicina alla famiglia”.

La salma è stata composta nelle camere mortuarie dell'ospedale Santa Croce. Non è ancora nota la data dei funerali.