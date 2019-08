Pluf ad Aisone per una visita giocata dedicata a bambini e famiglie

Domenica 1 settembre alle ore 16 Pluf sarà ad Aisone per la Madono. La visita giocata dedicata a bambini e famiglie è stata organizzata in collaborazione con la Proloco di Aisone e la Fabbrica dei Suoni. L’attività è gratuita, obbligatoria la prenotazione al 347.1518434. A seguire Nutella Party per i più piccoli.

Per saperne di più sulle attività del progetto e conoscere tutti gli appuntamenti con PLUF segnaliamo il sito www.alcotra-pluf.eu

Per saperne di più: Le iniziative fanno parte del Progetto Alcotra PLUF promosso dall’Unione Montana Valle Varaita, Unione Montana dei Comuni del Monviso, l’Unione Montana Valle Maira, Unione Montana Valle Grana, Unione Montana Valle Stura, il consorzio BIM e l’Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras, ed è stato organizzato a cura di Compagnia Il Melarancio, UnoTeatro e La Fabbrica dei Suoni.

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di una rete territoriale pronta ad accogliere i bambini e le rispettive famiglie. Oltre ai Racconti Animati Natura e Arte (acronimo di Rana Pluf) e alle visite giocate in piazza della Fabbrica dei Suoni, il progetto prevede delle rassegne teatrali di quattro compagnie piemontesi durante l’estate fino all’inverno. Inoltre il progetto prevede la creazione di un marchio FAM.VISO che certifichi la rete di strutture ricettive e di enti che hanno adottato specifiche attrezzature e servizi dedicati alle esigenze di chi viaggia in famiglia.