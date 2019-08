Sanremo: 79enne di Mondovì in contromano in autostrada

Incidente in autostrada intorno alle ore 10 di questa mattina. Il sinistro si è verificato tra Arma di Taggia e Sanremo in direzione Francia e sarebbero almeno tre i veicoli coinvolti e diversi feriti.



Sembra che dietro l'accaduto vi sia una macchina che procedeva in contromano. La dinamica è al momento in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale. Il mezzo indiziato sembra che fosse condotto da un uomo di Mondovì di 79 anni, che stava rientrando a casa dopo un periodo di ferie. Sul posto sono intervenute le squadre del personale sanitario del 118, tre ambulanze, i Vigili del Fuoco ed il personale dell'Autorstrada dei Fiori. Il bilancio è di cinque feriti. Tutti sono stati trasferiti al Pronto Soccorso di Sanremo per accertamenti. Danneggiati ed in alcuni casi pressoché distrutti i mezzi: due auto, un furgone, un camion ed un camioncino.



Il traffico ha subito forti rallentamenti durante le fasi di soccorso, messa in sicurezza dei mezzi, rilievi da parte degli agenti della polstrada e poi la successiva rimozione. Tanto che al momento si registra una coda di almeno 3 chilometri.