I pannelli metallici davanti al muretto del Santuario degli Angeli di Cuneo sono provvisori (FOTO)

Di recente il Comune di Cuneo ha sistemato davanti al muretto dell’area-giardino di fronte al Santuario degli Angeli diciannove pannelli di rete metallica elettrosaldata. Per quale motivo? “L’intervento - sottolinea l’assessore al Verde Pubblico, Davide Dalmasso - è di protezione preventiva. Al momento, per fortuna, non è mai successo nulla, però il muretto è basso e c’è il rischio che diventi pericoloso. Soprattutto per i bambini che se lo scavalcassero potrebbero cadere dall’altra parte. In alcuni tratti ci sono anche cinque-sei metri di vuoto”.

Il posizionamento della rete ha causato le proteste di molti cittadini i quali contestano il deturpamento della veduta sul torrente Gesso e sulla Bisalta. Ci ha scritto in proposito Sergio Costagli: architetto e autore di libri sulla storia locale. “Dopo l’abbattimento della bella alberata di corso Marconi - dice Costagli - definita dall’amministrazione municipale malata e/o a fine ciclo vitale, anche se in merito sarebbe molto interessante conoscere le risultanze della perizia tecnica che sicuramente il Comune avrà affidato, stiamo assistendo a un altro inquietante intervento nella zona del Santuario degli Angeli. Nutro forti dubbi sulla riuscita del lavoro dal punto di vista estetico-formale”.

E aggiunge: “Sorge il dubbio che l’Amministrazione comunale non stia impiegando al meglio le risorse finanziarie di cui dispone. So che molti concittadini sono indignati, ma indignarsi non basta se non si reagisce. Ben inteso sempre entro i confini della legalità”.

In realtà, il Comune ha un progetto alternativo. “La rete - spiega ancora Dalmasso - è una soluzione assolutamente provvisoria. Abbiamo in cantiere di mettere in sicurezza l’intero viale Angeli, dal Santuario al rondò Garibaldi. I dissuasori di velocità sono già stati sistemati. Al posto della recinzione metallica, posizionata ora di fronte al muretto, si è scelto un intervento meno invasivo che ha in programma l’installazione di tubolari fissati a terra con dei tiranti in grado di proteggere dalle cadute e, allo stesso tempo, rendere sempre gradevole la visuale del panorama. Per il lavoro è stata chiesta l’autorizzazione alla Soprintendenza. Non possiamo fare previsioni sulla risposta, ma speriamo di ottenere un riscontro positivo entro ottobre”.

Costagli, però, suggerisce un’altra proposta: “Perché non accostare le fioriere già sistemate in passato sul muretto e attualmente distanziate l’una dall’altra di circa 50 centimetri, creando così una barriera vegetale continua e insuperabile? Si giustifica il provvedimento per ragioni di sicurezza pubblica, eppure a poche decine di metri continua a essere consentito parcheggiare sulla curva dove, tra l’altro, termina la pista ciclabile”.

L’assessore Dalmasso: “Sulla prima questione, a parere degli uffici, l’intervento non è così risolutivo anche in riferimento alla normativa sulla sicurezza. Per quanto riguarda l’area di fronte al bar degli Angeli il progetto di riqualificazione del viale prevede la modifica del raggio di curvatura del sedime stradale per impedire il parcheggio selvaggio che avviene oggi”.