Mino Taricco (Pd) pessimista sulla nascita di un governo Pd-5Stelle

In cauda venenum. I colpi di scena in questa pazza e surreale crisi politica di fine estate si susseguono a ritmo incalzante.

Quando sembrava che l’intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle fosse in dirittura d’arrivo, ecco un nuovo stop. In queste ore, quando mancano poco più di 24 ore dall’ultimatum indicato dal Colle, prevale il pessimismo.

Se anche un parlamentare come il senatore PD Mino Taricco, notoriamente misurato e non avvezzo a polemiche sopra le righe, affida al suo profilo facebook un giudizio tranchant, si deve constatare che la trattativa è tornata in alto mare. Scrive Taricco sul suo profilo social: “Sono stato e sono favorevole ad un governo Pd-5Stelle perché credo che potrebbe fare bene al Paese su molti temi, poiché ritengo sia rischioso consegnare in questo momento il Paese a queste destre, e perché sarebbe in gioco anche la presidenza della Repubblica nel 2022. Ma credo anche che non sarà possibile con i 5Stelle di queste ore. Un approccio, quello messo in campo, di puro potere e arroganza che supera – considera il senatore dem vicino a Matteo Renzi - il peggio della prima repubblica e che personalmente ritengo assolutamente inaccettabile”.

Parole che non necessitano di particolare esegesi e che dicono quanto la strada sia a dir poco in salita e disseminata di ostacoli. Se la notte non porterà novità, il Presidente della Repubblica, nei colloqui in calendario domani al Quirinale, non potrà che prendere atto che non esiste altra opzione che lo scioglimento delle Camere e il ritorno alle urne.