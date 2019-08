O nasce un governo Conte-bis o si torna alle urne il 10 novembre

Bisogna aspettare domani (mercoledì) per capire se davvero decollerà un governo oppure se si andrà al voto in tempi stretti.

In queste ultime ore l’ago della bilancia sempre pendere a favore della prima ipotesi, ma date le caratteristiche di questa crisi tutto è ancora possibile, compresi clamorosi colpi di scena dell’ultima ora.

L’elemento più significativo è il lento venir meno del veto del segretario del Pd Nicola Zingaretti nei confronti di Giuseppe Conte.

Rientrato dal G7 di Biarritz, il premier uscente ha lanciato messaggi forti ai dem sulla "discontinuità" di un suo eventuale esecutivo-bis rispetto a quello appena chiuso con la Lega.

Segnali ci sarebbero anche sul tema della sicurezza: Conte avrebbe dato disponibilità al Pd a rivedere i decreti di Salvini sulla scia dei timori espressi con una lettera dal capo dello Stato Sergio Mattarella.

Soddisfatti di queste ultime evoluzioni anche Matteo Renzi e i suoi, sin dall'inizio non ostili al Conte-bis.

Le prossime ore saranno cruciali per vedere se e come evolverà la situazione.

Intanto, già impazza il toto ministri: gli Interni dovrebbero toccare al Pd, mentre il M5S si appresterebbe a sostituire Danilo Toninelli alle Infrastrutture col capogruppo Stefano Patuanelli.

Una volta sciolto il nodo del Presidente del Consiglio, gli altri più importanti restano quelli relativi ai dicasteri di Economia ed Esteri e, soprattutto, la posizione del capo politico M5S Luigi Di Maio.

Ad oggi, infatti, non risulta che sia ripetibile lo schema precedente dei due vicepremier. Non fosse altro perché Zingaretti non vuole entrare nell’esecutivo.

Fabiana Dadone, parlamentare monregalese pentastellata, nei panni di Cassandra, aveva profetizzato proprio a Targatocn che entro martedì avrebbero potuto esserci non meglio specificate novità.

Oggi è il giorno della verità. Vedremo.

L’abbiamo interpellata ma aveva evidentemente la consegna del silenzio per cui non è stato possibile strapparle manco un’indiscrezione.

Finchè la pallina non si sarà arrestata sulla roulette, tutto è ancora possibile perché in questa pazza crisi agostana le soprese sono dietro l’angolo.

Quel che appare verosimile mentre il Presidente della Repubblica inizia il secondo, rapido giro di consultazioni è che sono definitivamente evaporati schemi come il governo tecnico o istituzionale.

Se salta il negoziato M5S-Pd si va al voto. Verosimilmente il 10 novembre.