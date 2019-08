Pian Munè di Paesana: week-end di arrivederci ad agosto e di benvenuto a settembre

In questo week-end di arrivederci ad agosto e di benvenuto a settembre Pian Munè di Paesana attende la sua fedele ed in costante crescita clientela per farle trascorrere questo weekend in compagnia della natura incontaminata, del divertimento e della buona cucina con la seggiovia operativa dalle 9 alle 16,45 per la salita in quota ed i rifugi aperti, sia a pranzo che a cena, con grigliate di carne e piatti di polenta.

Si potrà inoltre godere dell’ultimo sole di agosto sulle terrazze della stazione oppure scegliere uno degli itinerari trekking, mentre i più piccoli potranno divertirsi nell'area giochi del rifugio a valle o scoprire i personaggi che abitano il bosco La Trebulina.

Quella di domenica 1 settembre sarà una giornata da segnare a calendario per gli amanti della Vespa. L'associazione “I Vespazzi del Monviso” organizza la 15^ “Giornata Vespazza – 12° Raduno Nazionale e Memorial Adriano Perasso”.

Il programma prevede un tour turistico a Pian Munè, con salita in seggiovia e aperitivo in quota per i partecipanti.

A chi lo vorrà, sarà offerta la possibilità di pranzare presso uno dei due rifugi della stazione con menù “vespistico” a 20 euro, oppure con grigliate o polentate.

Per ulteriori informazioni e per partecipare all'evento sarà sufficiente telefonare al 333.5294593 oppure consultare il sito www.ivespazzidelmonviso.it

Il rifugio a valle sarà aperto tutti i giorni fino all'8 settembre.

Per info e prenotazioni 328.6925406 o www.pianmune.it