Rifreddo: confermato il dimezzamento della tariffe scuolabus

Anche per l'anno scolastico 2019/2020 gli alunni rifreddesi che freguentano la scuola media pagheranno soltanto 105 euro annuali per il servizio di scuolabus.

Gli aministratori comunali hanno, infatti, deciso di confermare il dimezzamento della tariffa prevista fino a quattro anni fa.

"La riduzione dei costi del servizio che stimammo all'epoca con l'uscita dalla convenzione si è confermata di anno in anno - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo -. Questo ci permette di tenere il canone per le famiglie al livello degli ultimi anni e la promessa del Governo di risolvere il pasticcio dell'integrale copertura dei costi del servizio da parte degli utenti ci pare una garanzia sufficente per continuare sulla strada di aiutare le famiglie con figli in età scolare. Certo, la crisi di Governo in atto non aiuta e sarebbe stato meglio che fin da subito si fosse operato per via legislativa per confermare la legittimità dell'intervento comunale senza farci rischiare di incappare personalmente nelle ire della Corte dei conti. Ma in fondo chi fa l'amministratore sa benissimo che ogni tanto occorre prendere qualche rischio personale perché altrimenti è assai difficile fare le cose. Una situazione nazionale quindi ancora in itinere che però non ha impedito al Comune di Rifreddo di inviare ai potenziali utenti del servizio la modulistica per l'iscrizione allo stesso. Modulistica che le famiglie dovranno consegnare entro giovedì 5 settembre in modo da consentire poi al comune di organizzare le due corse dello scuolabus nel modo più efficace ed efficiente possibile".