Bra, 1° torneo di burraco con scopi di solidarietà a cura della Confraternita dei Battuti Bianchi

Queste sono le notizie che ci piace raccontare. Bra capitale del Roero, del formaggio, della salsiccia e anche della solidarietà. Sabato 14 settembre, a partire dalle ore 19.30, sopra l’Ala di corso Garibaldi si svolgerà il 1° torneo di burraco organizzato dalla Confraternita dei Battuti Bianchi a scopo di beneficenza.

Per tutti i partecipanti ci sarà un ricco apericena, a rendere piacevole la serata anche dal punto di vista della convivialità. Tanti i premi che saranno distribuiti, tra cui un weekend da sogno, offerto dagli sponsor della manifestazione.

La quota è di 25 euro a testa con il ricavato che sarà devoluto per promuovere le iniziative di “Sos Bra chiama Bra onlus”. L’associazione sostiene progetti di assistenza per le famiglie e l’infanzia in difficoltà, soprattutto, nel perimetro braidese. Iscrizioni entro il 10 settembre ai seguenti numeri di telefono: 335/7821400 (Marina Borri) oppure 349/8681649 (Marina Tibaldi).

Facciamo vincere la solidarietà!