Ciro, il pappagallino di Beguda scappato ieri pomeriggio, è tornato a casa

E' finita nel migliore dei modi la breve fuga di Ciro, il giovane pappagallo di Beguda, frazione di Borgo San Dalmazzo, scappato nella giornata di ieri dalla sua abitazione.

Laura, la sua padrona, ieri ha lanciato un appello tramite Targatocn per chiedere a chiunque lo avvistasse di contattarla. Non è stato necessario: il volatile, in realtà, è rimasto tutto il tempo in zona, in un breve raggio di distanza.

Fortunatamente è andato tutto per il meglio e non è nemmeno stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, allertati per il recupero di Ciro, che inizialmente non sembrava avesse intenzione di scendere dal palo dove si trovava appollaiato.

Chiamato più e più volte, alla fine si è deciso a scendere sulla mano del padrone, per la gioia sua e di tutta la famiglia, che ci tiene a ringraziare Silvano Ledda, l'allevatore che ha venduto loro Ciro, per la disponibilità dimostrata.