Tra Marene, Torino e Los Angeles: la vita dell'attore Andrea Barreca cresciuto con i capolavori di Sergio Leone

Ha fatto man bassa di premi il cortometraggio “Triangle” che vede come attore protagonista il cuneese Andrea Barreca.

Ne avevamo già scritto a inizio agosto. Dopo le statuette al Venus International Film Festival di Las Vegas come Best Director Short (miglior regia) al torinese Cataldo De Palma e Best Actor (miglior attore protagonista) ad Andrea Barreca, arrivano altri due importanti riconoscimenti dal Nevada: Miglior cortometraggio Noir e Miglior Cast

“Triangle” è uno short film thriller. È prodotto dalla Top Players Production, con base a Torino, formata da Andrea Barreca, Cataldo De Palma e Diego Violante.

“Sono onorato ed orgoglioso di ricevere tanto apprezzamento – ha scritto Andrea Andy Barreca sulla sua pagina facebook -. Vincere in America è una soddisfazione enorme! Grazie di cuore ad ogni singola persona che ha preso parte alla realizzazione del nostro thriller, una troupe fantastica! Prossimo step? New York City il 19 e 20 ottobre al C.R.I.S.F.F. 2019 (The Cutting Room International Short Film Festival)”.

La trama di “Triangle”. Tre amici di vecchia data si riuniscono per la tradizionale escursione di pesca al fiume. Battute goliardiche, sigarette e birre scandiscono la giornata fino al crepuscolo. Radunatisi attorno al falò e complice la luna piena, le chiacchiere degenerano nel racconto di una leggenda su di un’antica torre poco distante dall’accampamento. Tra la sfida e il gioco, il trio si avventura nel bosco in cerca della torre abbandonata. Quel che vi trovano però interrompe le risate e la complicità, mettendo in luce segreti e retroscena inaspettati celati dietro l’apparenza di una grande amicizia… Può una leggenda trasformarsi in realtà?

“L’idea di questo short film nasce da una monolocation che avevamo - spiega Barreca -. Una torre, dove abbiamo costruito una storia basata su leggende reali del Torinese, aggiungendo azione, suspance, intrecci amorosi e varie altre tematiche”.

Andrea Barreca ha origini braidesi e vive a Marene, ma vola spesso negli States: “Almeno tre volte all'anno. Quest'anno è la quarta volta considerando il Festival di New York di ottobre. A volte mi fermo per mesi, soprattutto a Los Angeles. Ho connessioni e collaborazioni inerenti il settore cinema”.

Va in palestra e dal barbiere a Bra e il legame con la Granda finisce lì, escludendo genitori e parenti: “Gli impegni mi portano più che altro a Torino, fulcro del cinema indipendente, ed è dove convergiamo con la nostra società di produzione. Ci occupiamo di sceneggiatura, regia, recitazione (il primo amore) e produzione video/filmmaking, sia autonoma, che per conto terzi”.

La carriera da attore inizia a 20 anni con formazione prima in provincia di Cuneo, poi a Torino. La svolta però arriva con la scuola Sergio Tofano di Torino, sotto la guida di Fabrizio Portalupi (regista Mediaset): “Qui ho avuto modo di imparare il mestiere a livello professionale e ad iniziare ad avere le prime esperienze sui set. Proprio in quel triennio ho legato con i miei attuali soci di produzione, ci conoscemmo a scuola di recitazione”.

Quindi l'inizio del lavoro con spot, ruoli minori in fiction (Non Uccidere 2), cortometraggi indipendenti, due film internazionali in quanto bi-lingue, con Bhollywood nel 2016 in Vedhalam, un ruolo in un Action movie, e Intrigo, co-produzione Germania/Svezia/Usa diretto da Daniel Alfredson (il caso Heineken con A.Hopkins).

“Ho continuato a studiare frequentando workshop tra New York, Los Angeles e Londra, sia di recitazione che sceneggiatura - racconta Andy -. Cataldo De Palma invece fu più propenso a fare regia e a migliorarsi su quella strada. Fondamentalmente, quindi siamo tre film makers, nati come attori ma poi per riuscire ad emergere in qualche modo, abbiamo dovuto evolverci in altri rami, sempre di settore”.

Sono tanti gli attori e i registi di riferimento di Andrea Barreca. “Sono cresciuto con i capolavori di Sergio Leone che rimane il regista top secondo me, poi Scorsese e Spielberg a seguire. Come attori di riferimento De Niro, Pacino, Hopkins, ma anche la generazione più giovane con Di Caprio e Pitt. L’unico italiano trasformista vero e proprio e 'grandissimo' fu Gian Maria Volontè, fonte di ispirazione da quando sono piccolo. Grande ammirazione poi per uomini come Schwarzenegger e Stallone che si sono costruiti da soli partendo dal nulla”.

Tanti i progetti futuri. “Tra settembre ed ottobre inizieremo le riprese del primo episodio di una serie Tv Thriller strutturata al momento in otto puntate, con tematiche inerenti l’avidità dell’uomo, il denaro, scelte materialistiche, lotta tra bene e male, demonio e spirito santo. L’obiettivo è arrivare a Netflix dato che ho un canale aperto, mentre il nostro short film 'Triangle' approda su Amazon Prime, Net tv e altre piattaforme on-demand Usa e Canadesi. A seguire, siamo in sceneggiatura su due short film ulteriori, uno horror ed uno thriller basato su esperimenti sull’uomo finiti 'male'. Prediligiamo questi generi thriller, anche per un fattore di locations, in quanto Torino le ha, così come tutti i racconti, le storie esoteriche ed una fama oscura”.