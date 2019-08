Entro la prossima settimana sarà riattivato il semaforo in frazione Piano Quinto di Roccasparvera sulla statale 21

Era stato abbattuto da un camion a metà luglio mentre usciva dal parcheggio. Da allora il semaforo in frazione Piano Quinto di Roccasparvera sulla statale 21 è a terra ma verrà ripristinato entro la prossima settimana.

Lo conferma il sindaco Manuel Guerra: “Domani (mercoledì 28 agosto, ndr) è previsto l'intervento dei tecnici che sostituiranno l'apparecchio con uno nuovo. Tornerà in funzione entro la prossima settimana. In questi 30 giorni è stato lasciato a terra come richiesto dal perito assicurativo.

Sulle tempistiche: "Tenendo conto del periodo estivo, siamo nei tempi - continua il primo cittadino -. L'Anas ci ha detto che non c'era urgenza. Tecnicamente poi ci stiamo occupando di una questione non nostra perché il semaforo è di proprietà dell'Unione Montana che poi lo dismetterà al Comune. In ogni caso lo facciamo ben volentieri perchè riguarda la sicurezza del nostro comune e di chi passa su quel tratto di strada”.

Il semaforo a chiamata era stato posizionato in quel punto per l'attraversamento verso la scuola e la sicurezza della frazione. “Persiste il pericolo per la frazione ma almeno in questo periodo non c'è la scuola”, conclude il sindaco Guerra.