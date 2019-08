A Dogliani si presenta l'ultimo libro di Tiziano Gaia

Venerdì 6 settembre alle ore 21.00 presso il giardino del Palazzo Comunale, ai piedi della Torre dello Schellino, in occasione di “Passaggi a Settembre”, il Comune di Dogliani ha invitato Tiziano Gaia a presentare il suo ultimo libro “Stappato. Un astemio alla corte di re Carlo” (Baldini+Castoldi).

L’autore dialogherà con Gigi Piumatti di Slow Food e con Anna Maria Abbona, produttrice e Presidente della Bottega del Vino Dogliani DOCG. Si dice “in vino veritas” e Tiziano Gaia con una prosa esemplare così descrive il concetto, che in qualche modo è soggetto e oggetto del tema del libro: “L’essenza del vino è proprio questa, trasformare un uomo che non sa cosa dire in qualcuno che non sa cosa dice, ma dà voce al suo cuore, finalmente libero da ostacoli e pareri. Intrisi dal prezioso nettare le parole riescono sempre, acquistando un significato autentico”.

Questa autenticità si ritrova nel libro di Tiziano Gaia che racconta il mondo dei vini e di chi li degusta per professione, con tono schietto e pungente alternando autobiografia, coloriti aneddoti, curiose disquisizioni tecniche e riflessioni sulla spettacolarizzazione dell'enogastronomia. La sua esperienza da «paura e delirio a Slow Food» sotto l’egida del carismatico fondatore, - il re Carlo del titolo- gli anni di coinvolgente apprendistato, la descrizione della giornata tipo in veste di degustatore per Vini d’Italia, una maratona di un centinaio di assaggi quotidiani per tre mesi l’anno, fino ai vividi ritratti delle figure più importanti della viticoltura italiana, l’ascesa del Barolo, i riti contadini e i costumi delle Langhe, tra balòn e partite a tressette, il tartufo e lo storico mercato delle uve di Alba.

Un dissacrante «dietro le quinte» della critica enologica e una storia del vino raccontata in modo originale e sagace, incentrata sulla sua trasformazione in bene voluttuario, spogliato della funzione di bene primario e dunque potenzialmente inutile, ma a cui l’Autore riconosce la straordinaria capacità di essere eco e riflesso, se non addirittura anticipatore dei cambiamenti socio-culturali del nostro tempo.