“La vendemmia 2019 si prospetta positiva: la qualità e la quantità delle uve sono buone” (FOTO)

Per la provincia di Cuneo e i dintorni la stagione della vendemmia è alle porte. Sta quasi per terminare la raccolta delle uve Alta Langa spumante, poi, a inizio settembre, tocca al moscato di Asti e allo chardonnay. Quindi, arriveranno in cantina gli acini di arneis. Nei giorni successivi ci sarà il taglio dei grappoli del dolcetto e della barbera, seguiti dal nebbiolo: per ultimi, a metà ottobre, quelli destinati al prestigioso Barolo.

Quali sono le previsioni per la qualità e la quantità di produzione della vendemmia 2019 nella “Granda? Lo abbiamo chiesto a una persona del mestiere: Claudio Conterno presidente provinciale di Cuneo della Cia-Agricoltori Italiani nonché contitolare, insieme a Guido Fantino, di un’importante azienda vitivinicola a Monforte d’Alba.

“Per la campagna di raccolta 2019 - sottolinea Conterno - la quantità e la qualità delle uve sono buone. A livello di vini bianchi è un’annata di valore, ma attendiamo i prossimi dieci giorni per valutare definitivamente quelli fermi. La raccolta degli spumanti, invece, è quasi finita. Per i rossi le prospettive sono positive e la raccolta non è stata anticipata, come si prevedeva in un primo momento. Nelle zone del Barolo ha piovuto poco e, se la notte farà abbastanza freddo, avremo un’annata eccezionale. Questo è il mese che definisce la qualità dell’intera vendemmia e se le condizioni meteo confermeranno le nostre aspettative, avremo una stagione davvero buona”.

Quali saranno le caratteristiche organolettiche dei vini 2019? “Per ora possiamo dire che l’uva è molto bella. La questione da affrontare è sempre la salubrità dei grappoli: se il caldo è umido si possono verificare marciume e botrite, ma se di notte si abbassano le temperature, le uve si mantengono sane. Una maturazione lenta e non repentina fa grande l’annata”.

Quest’anno ci sono stati particolari problemi dal punto di vista della coltivazione? “A parte i danni provocati dalla grandine, nelle zone limitate dove questa ha colpito, le difficoltà principali restano il mal dell’esca e la flavescenza dorata della vite. Il mal dell’esca è una patologia purtroppo in straordinario aumento e anche il contenimento della flavescenza dorata inizia a essere un problema. Le iniziative della Regione per limitare i danni su queste malattie non sono ancora sufficienti, perché abbiamo dovuto tagliare molte viti”.

Le prospettive future del settore? “Il settore va abbastanza bene, siamo in attesa di vedere quale sarà il trend dei prezzi. Il mondo vitivinicolo, comunque, è uno dei settori che in agricoltura stanno meglio”.

Cosa chiedete alle Istituzioni? “Per quanto riguarda la viticoltura, sono necessarie iniziative per affrontare in maniera incisiva la flavescenza dorata: ci vuole una task force per questa patologia. Per quanto riguarda l’imprenditoria agricola nel suo complesso, alle Istituzioni chiediamo meno carta. Esistono molti organi di controllo che si sovrappongono e la documentazione si ripete. Spesso in modo uguale. Resta poco tempo da dedicare ai campi. I controlli servono e sono utili, ma devono essere snellite le procedure. Come associazione di categoria, la Cia si rende disponibile per dare, alle Istituzioni, stimoli e suggerimenti in questo senso”.