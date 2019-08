Alba, torna in corsa il treno degli studenti da Bra: la soddisfazione del sindaco Bo

“Mi felicito che gli incontri fatti nei mesi scorsi dal sottoscritto, dal vicesindaco Emanuele Bolla e dall’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio abbiano contribuito al ripristino della tratta ferroviaria mattutina tra Bra e Alba. Ringrazio per il convinto sostegno dato dall’assessore regionale Marco Gabusi alle istanze degli studenti. Come preannunciato dall’Agenzia della Mobilità Piemontese, caldeggio l’apertura di un tavolo di confronto con gli istituti albesi sin dal mese di ottobre 2019, onde programmare con maggior anticipo le soluzioni da adottare in futuro, concertando gli orari dei trasporti e quelle delle lezioni, in modo da garantire il miglior servizio agli studenti”.



Così il sindaco albese Carlo Bo ha commentato la notizia della reintroduzione, da parte dell’Agenzia Piemontese per la Mobilità, della corsa ferroviaria Bra-Alba delle ore 7.08, che dopo la sospensione estiva – e scongiurato il rischio di una sua soppressione definitiva – tornerà a funzionare dal prossimo 9 settembre, giornata di ripresa delle scuole.



Ieri, martedì 28 agosto, in Piazza Duomo è giunta la conferma che, perlomeno ancora per l'anno scolastico al via, la tratta verrà riattivata con partenza da Bra alle 7.08 e arrivo ad Alba alle 7.34, garantendo così agli studenti provenienti dal Braidese la possibilità di raggiungere gli istituti albesi anche per l’anno scolastico 2019/20.