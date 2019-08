Bra dà l’ultimo saluto ad Andrea Germanetti, imprenditore degli autotrasporti

Si terranno nel pomeriggio di giovedì 29 agosto, alle ore 16 presso il santuario della Madonna dei Fiori (partenza alle 15.50 dalla Casa del Commiato Luce di Speranza di via don Orione 77/A), i funerali di Andrea Germanetti, figlio del fondatore della nota azienda di trasporti internazionali, realtà nata nel 1927 e oggi attiva con filiali nel Milanese, in Francia (a Le Thillay e Marsiglia), Olanda, Tunisia e Marocco.



La notizia della sua scomparsa si è diffusa in queste ore in città, dove l’85enne imprenditore era molto conosciuto e stimato per i tanti anni di impegno nell’azienda di famiglia, condotta sino ai primi anni 2000 insieme al fratello Carlo.



Andrea Germanetti lascia la moglie Caterina, le figlie Sebastiana, col marito Daniele, e Anna Maria, col marito Roberto, e i nipoti Andrea, Marco, Luigi e Mei.

Questa sera, mercoledì 28 agosto, veglia di preghiera alle ore 20.30 presso la Casa del Commiato.