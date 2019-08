Controllo dei cinghiali: stasera e venerdì il quarto corso teorico a Gorzegno

Alle 20.30 di oggi, mercoledì 28 agosto, e di venerdì 30 agosto a Gorzegno si terrà il quarto corso teorico organizzato dall'ATC (Ambito Territoriale di Caccia) Cn5 "Cortemilia" per il conseguimento dell'abilitazione a partecipare all'attività di impiego degli impianti di cattura e per i controlli selettivi da parte di proprietari o conduttori di fondi per il controllo del cinghiale.

Un appuntamento che precede quello del prossimo 11 settembre, sempre a Gorzegno, che ospiterà il quinto corso sul campo presso il centro di controllo dello stesso ATC, che sarà tenuto dal personale di polizia locale faunistico-ambientale della Provincia.

"Ad oggi - dichiarano dal palazzo provinciale di Cuneo - sono stati abilitati 126 proprietari o conduttori di fondi e altre 13 istanze sono in istruttoria. Con il corso teorico dell'ATC Cn5 e quello sul campo della Provincia si prevede di abilitare al controllo del cinghiale oltre 150 proprietari o conduttori di fondi, anche grazie a Coldiretti e agli ATC che si sono attivati in tal senso".

"L'argomento - proseguono - è di grande attualità. La settimana scorsa a Priocca si è svolto un incontro pubblico molto seguito da sindaci, rappresentanti delle associazioni di categoria, ASL, federazione fi caccia, funzionari e amministratori della Provincia e della Regione per parlare di cinghiali, tra leggi e regolamenti, pericoli per la sicurezza, danni all'agricoltura e possibili provvedimenti. A organizzarlo è stato il senatore e sindaco di Priocca Marco Perosino, dopo l'incidente stradale verificatosi a metà agosto sulla tangenziale di Alba, quando un gruppo di cinghiali ha attraversato la carreggiata provocando un doppio sinistro, di cui uno mortale".

A tal proposito, si registra l'intervento del consigliere provinciale Pietro Danna: "Desidero ringraziare il senatore Perosino per l'impegno profuso. Ho potuto illustrare ai numerosi partecipanti l'attività che la Provincia di Cuneo ha posto in essere in materia di contenimento della specie in questione a partire dall'adozione del piano di contenimento dei cinghiali fino ad arrivare all'attività di coordinamento dei corsi di abilitazione rivolti ai proprietari e ai conduttori di fondi. Come è noto, la Provincia ha in tal senso recepito e applicato le indicazioni della Regione Piemonte, che costituiscono il nucleo fondamentale del piano. Dal vicepresidente della Regione Fabio Carosso è giunta la rassicurazione che l'ente si impegnerà a modificare la normativa vigente a favore di un'azione più efficace, mentre il senatore Perosino si è impegnato a proporre un emendamento alla legge 157/1992, che ancor oggi regola a livello nazionale la materia venatoria. La Provincia continuerà a fare la propria parte e provvederà a modificare il piano sulla base delle eventuali innovazioni normative".