Eliminate le infiltrazioni all’interno della Bocciofila di Paesana: l’impegno delle imprese locali consente un risparmio per il Comune

Era un problema emerso nell’ultima campagna elettorale per le elezioni comunali.

All’interno della bocciofila di Paesana, intitolata alla memoria dell’ex sindaco Giovanni Battista Mattio, da tempo si aveva a che fare con problemi legati ad umidità ed infiltrazioni d’acqua piovana.

Nei giorni scorsi è stato portato a termine l’intervento che, in buona sostanza, ha risolto la problematica. Intorno al muro perimetrale dell’edificio che ospita il bocciodromo è stato aperto uno scavo, onde permettere successivamente la posa di una guaina isolante bituminosa, in grado di eliminare il passaggio dell’umidità dovuto al contatto della terra con i muri esterni della bocciofila.

Al tempo stesso, sono state intubate anche le discese dell’acqua piovana, che raccolgono l’acqua che si accumula sul tetto piano del bocciodromo, che ospita il peso pubblico e lo studio veterinario.

Hanno preso parte ai lavori, ognuno per la propria specializzazione, Piergiorgio Bellone, Gabriele Allio, Riccardo Ferrero, Massimo Conte ed Andrea Martino.

Grazie all’impegno dei professionisti, i lavori sono stati portati avanti dal Comune “in economia”, come già accaduto per il rifacimento dei bagni delle scuole elementari, permettendo all’ente pubblico un risparmio di migliaia di euro.

“L’Amministrazione comunale – dicono dal Municipio - ringrazia per la preziosa collaborazione tutti coloro che si sono resi disponibili per effettuare questo importante intervento. La disponibilità di Piergiorgio, Gabriele, Riccardo, Massimo e Andrea ci ha permesso di risolvere l’annoso problema all’interno della Bocciofila, con un risparmio notevole per le finanze del Comune”.