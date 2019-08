Fine agosto di cantieri sulle strade di Alba: lavori in corso per rifare gli asfalti in diverse zone cittadine

Fine agosto di cantieri sulle strade di Alba. L’Amministrazione comunale guidata da Carlo Bo ha infatti programmato per questi giorni la realizzazione di una serie di interventi di riasfaltatura col proposito di terminarli prima dell’inizio delle scuole, il prossimo 9 settembre, momento che normalmente coincide con una forte intensificazione del traffico che insiste sulla rete viaria cittadina.



E’ così prevista per oggi, mercoledì 28 agosto, l’ultimazione della riasfaltatura che da qualche giorno sta interessando corso Piera Cillario Ferrero: la continuazione dell’opera che nel luglio scorso – allora approfittando della tradizionale sosta estiva della Ferrero – consentì di rimettere mano al manto bituminoso che ricopre la rotonda della Vigna, trafficato ingresso sud alla capitale delle Langhe, e a seguire via Ognissanti.



Domani, giovedì 29, i cantieri interesseranno la zona della centralissima piazza Michele Ferrero e di via Miroglio, strada che mette in collegamento corso Piave e corso Langhe nella zona della residenza Le Terrazze.



Venerdì 30 si lascerà il centro per alcuni interventi in frazione Madonna di Como, su strada Loreto e strada Ex Pilone.



"Tempo permettendo, per lunedì tutti questi interventi saranno terminati e si potrà provvedere a ridisegnare la segnaletica orizzontale e gli attraversamenti pedonali in particolare", spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio.