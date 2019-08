Il Budego di Alba: una vetrina per... riflettere

“Siamo stufi dei massaggi prostatici con i Mod. F24. Riapriremo a settembre… in Lussemburgo”.

Certamente un modo originale per annunciare il proprio rientro dalle ferie… ma Giancarlo Arthemalle, commerciante genovese trapiantato ormai da più di 20 anni ad Alba, non è nuovo alle provocazioni, lanciate attraverso la vetrina del suo locale di via Cavour, “Il Budego”.

“Più che di provocazioni, mi piace pensare si tratti di spunti di riflessione – commenta Arthemalle –. La pressione fiscale in Italia è troppo alta. Chi può, trasferisce la sede all’estero. Chi resta deve combattere contro un sistema che non è equo. Ci lamentiamo tutti per l’alta tassazione cui siamo sottoposti, ma è pur vero che i servizi di cui usufruiamo costano e in qualche modo vanno pagati. C’è qualcosa, tuttavia, che non funziona a monte… L’Italiano, mediamente, è un evasore nato. Una soluzione potrebbe essere quella di eliminare il contante, ma a quel punto andrebbero anche azzerate le commissioni bancarie. Ma ci sono interessi troppo grandi… difficile che cambi qualcosa”, si sfoga l’esercente.

Ad Alba dal 1996, quando vendeva tappeti in Via Maestra (la centrale via Vittorio Emanuele II, per chi non leggesse dalle Langhe), Arthemalle dodici anni fa decise di aprire “la prima focacceria genovese ad Alba”. Riservando sempre un pizzico di follia alla sua attività, magari suonando una campanella per richiamare l’attenzione dei passanti. E senza perdere le vecchie abitudini di vignettista satirico, decorando di proprio pugno il vetro che affaccia sulla strada.

“Su dieci focacce sette sono vostre… adesso basta! Ladroni giù dai seggioloni!”. O anche: “A chi dobbiamo chiedere perché andiamo a votare per le trivelle? A Rocco Siffredi?”. E così via, decine di messaggi, sempre di stretta attualità, senza risparmiare politica o religione.

“La prossima frecciata sarà dedicata al tema ‘immigrati’. Sembra che gli unici che accettiamo, in Italia, siano quelli che giocano al pallone”.

Si può dire che la focacceria ligure rientri a pieno titolo tra le attrazioni turistiche albesi: i messaggi a caratteri cubitali lanciati attraverso la sua vetrina non passano certo inosservati, e tanto per i locali quanto per chi arriva da fuori (magari, con un aiutino per la traduzione se stranieri) il sorriso è assicurato. Amaro, a volte… ma per rifarsi la bocca, c’è pur sempre la focaccia.