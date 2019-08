Lega anti vivisezione e Arma dei carabinieri insieme per la tutela degli animali

Lunedì 26 agosto i volontari Lav (Lega Antivivisezione) della sede di Cuneo hanno incontrato il colonnello dei carabinieri, comandante provinciale, Rocco Italiano e il tenente colonnello Stefano Gerbaldo, comandante provinciale dei carabinieri forestali, per presentare il protocollo d’intesa firmato, a livello nazionale, dalla Lav e dall’Arma dei Carabinieri.

“La collaborazione con le forze dell’ordine” - sottolinea Luisa Gastaldelli, responsabile della sede Lav di Cuneo “è per noi fondamentale: spesso ci arrivano segnalazioni di maltrattamento, e non sempre è possibile arrivare ad una soluzione senza l’aiuto del Corpo Forestale.”

“Il nostro ruolo – puntualizza Lorenza Mellano, referente per le segnalazioni di maltrattamento - consiste nel verificare le segnalazioni: i volontari Lav, infatti, hanno partecipato a corsi di formazione, conoscono la normativa e hanno le competenze per valutare se ci sono gli estremi per proseguire e per portare la situazione segnalata all’attenzione delle forze dell’ordine”.

Concludono: "Ringraziamo il Comandante provinciale Italiano e il tenente colonnello Gerbaldo per la grande disponibilità dimostrata e ci auguriamo di poter instaurare con l’Arma dei Carabinieri una proficua collaborazione".