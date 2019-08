Nessun lupo a Venasca, ma "solo" due cani lupo cecoslovacchi: "Sono sfuggiti alla mia sorveglianza, non succederà più"

Lunedì scorso abbiamo dato notizia dell'avvistamento di due lupi a ridosso del Varaita. Precisiamo che alla redazione arrivano, quasi settimanalmente, notizie di avvistamenti, ai quali il più delle volte non diamo seguito, in quanto non riteniamo attendibile la fonte e non siamo certi che il luogo di avvistamento sia nel Cuneese.

Per quanto riguarda il caso specifico, la fonte era da noi ritenuta assolutamente attendibile. Oltre al fatto che in quella zona ci sono stati avvistamenti anche in passato.

Premesso questo, evidenziamo che ci ha scritto il proprietario degli animali avvistati: si trattava non di due lupi ma di due cani lupo cecoslovacchi. Basta guardare le immagini in rete per vedere l'enorme somiglianza tra i due animali, che differiscono, invece, per il carattere e per il fatto di potere, o meno, vivere con gli uomini.

Difficile vedere due cani lupo cecoslovacchi incustoditi e non pensare, appunto, ai lupi.

Tutto ciò premesso, riportiamo quanto ci ha scritto il padrone dei due animali.