Roaschia mette in sicurezza il paese con i lavori del Rio Bedale

Nel 2006 a causa di giorni di fitta pioggia le acque del Rio Bedale a Roaschia esondarono, causando lo sgombero dei residenti nelle case popolari di località Molino.

Per scongiurare eventuali e futuri disastri ambientali l'amministrazione del sindaco Viale ha deciso di investire sulla sicurezza del concentrico del paese attraverso lavori di sistemazione del rio per contenere le acque piovane.

L'intervento prevede un raddoppio della nuova sezione scatolare in cemento armato per 5,55 metri di larghezza e 2,70 metri di altezza, distribuito su una lunghezza di 75 metri più il tratto di discarica delle acque, raggiungendo i 100 metri.

Il progetto si rende possibile grazie al finanziamento di oltre 307 mila euro (fondi A.T.O. 2014) interamente ceduti dai Comuni di Boves, Chiusa di Pesio, Valdieri e Peveragno dell'Unione Montana Alpi del Mare. I lavori iniziati lo scorso mese di luglio si concluderanno entro il settembre prossimo. Sono stati affidati all'impresa Godino Scavi con un ribasso d'asta d circa il 19,%.

"Avendo come obiettivo la messa in sicurezza del paese, questa amministrazione - spiega il sindaco Bruno Viale - ha destinato ingenti risorse nei primi quatttro di anni per: il raddoppio della sezione in piazza Ortigara dove scaricano le acque del Rio Freida, l'allargamento della sezione del concentrico con il rifacimento del caratteristico ponte di legno; la canalizzazione del rio Combale; la realizzazione di scogliere di protezione negli argini del Rio Bedale; la pulizia del letto del fiume. Sono prevusti lavori futuri- conclude Viale - con l'ultimazione della messa in sicurezza del rio Bedale e la sistemazione del Rio La Freida".