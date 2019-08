Quest'oggi, mercoledì 28 agosto, intorno all'ora di pranzo a Vicoforte è stato smarrito un gatto europeo tricolore di nome Marlon (vedi foto).

Avvistato per l'ultima volta in via Marconi 12/H, l'animale risponde anche quando lo si chiama con gli appellativi "Marsùn" e "Minù".

Chi avesse notizie è pregato di chiamare a qualsiasi ora il numero 333/1197418.

Offresi ricompensa a chi lo ritroverà.

Sos lanciato anche su Facebook.

Grazie a chiunque vorrà dare una zampa.