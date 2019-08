Scontro tra camion e furgone sulla Roddi-Pollenzo, traffico bloccato per mezz'ora (FOTO)

Scontro tra un camion Iveco e un furgone Fiat Ducato questa mattina, mercoledì 28 agosto, intorno alle ore 8.45 sulla Roddi-Pollenzo (Sp 7).

L'incidente è avvenuto nei pressi del ponte sul Tanaro. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso, oltre ad alcuni tecnici della Provincia (settore viabilità).

Il traffico - causato anche dal semaforo alternato installato per lavori alla rotonda per Verduno - è stato bloccato per circa mezz'ora. La strada è stata riaperta intorno alle ore 9.20.

Secondo le informazioni rilasciate dalla polizia locale, non ci sarebbero feriti; seri, comunque, i danni ai due mezzi coinvolti (specie il Ducato).