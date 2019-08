A Cuneo, in Piazza Boves si ascolta LiveMusic sorseggiando Vini Abbona

Domani sera, presso il Dutt’Ost di Cuneo, a partire dalle 19, ultimo appuntamento di agosto con la buona musica di DJ Schiffer accompagnata dai vini della Cantina Abbona di Dogliani.

Per la sera, oltre alla selezione di aperitivi, Dutt’ost ha creato un menù “LaPinsa e la Pala romana”

LaPinsa: il nome pinsa deriva da "pinsare" (dal latino “pinsere”, allungare), verbo che spiega anche la forma di questo prodotto romano, che presenta una forma ovale con spessore di circa due centimetri, molto ricca di alveolatura all'interno della pasta, che la rendono leggera e croccante all'esterno e morbida all'interno.

La Pala romana: questa miscela è stata studiata appositamente per la produzione di pizza in pala; è testata dai Maestri Dutt’ost e vanta un’ottima lavorabilità e un buon assorbimento.

Il Dutt’ost propone a cena una gamma di tre varianti di LaPinsa e tre varianti di Pala romana a loro volta suddivise in due farciture studiate appositamente dai tecnici per esaltare al massimo tutti i sapori degli ingredienti.

Dutt’ost Cuneo ha selezionato i vini Abbona in quanto, da tre generazioni, la cantina vinifica i grandi vini delle Langhe cercando di trasmettere l’emozione più importante: l’amore per il proprio lavoro e la gratitudine di vivere in uno dei più straordinari territori vitivinicoli al mondo. Abbona è forza della tradizione e il gusto per l’innovazione.

Dutt’ost e la Cantina Abbina vivono la passione di un lavoro artigianale e la ricerca di una qualità senza compromessi.

Si ricorda che il Bistrot Cafè Dutt’ost è anche aperto la mattina con un’ampia selezioni di prodotti dolci e salati ideali per una sana colazione e una ricca lista di piatti freschi per la pausa pranzo.

Invitiamo i Cuneesi a conoscere direttamente il Bistrot Cafè Dutt’ost dal lunedì al sabato sera, con i seguenti orari:

· lunedì, martedì e mercoledì dalle 7.30 alle 20.00

· giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 23.00

· sabato dalle 7.30 alle 24.00

· domenica dalle 19.00 alle 24.00

Bistrot Cafè Dutt’ost si trova a Cuneo, in Piazza Boves 11 Telefono: 0171 33.26.85

http://www.duttost.it/

https://www.facebook.com/DuttostCuneo/