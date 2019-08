Ai nastri di partenza la seconda edizione della sagra della patata della Bisalta e la festa patronale di San Grato a Rivoira di Boves

Abbiamo incontrato Claudio Bertaina presidente di “Rivoira, Terra di vita”, il sodalizio che organizza tutte le attività che si svolgono nella frazione bovesana. A lui chiediamo innanzitutto quali sono le novità dell’edizione 2019 – “Come ogni anno si alternano novità e conferme. Tra le novità la gara podistica “non competitiva” di 6 chilometri, aperta a tutti, il venerdì 30 settembre alle ore 19,30, una bella opportunità per conoscere il nostro territorio. Si consolida la “Sagra della Patata della Bisalta”, giunta alla seconda edizione in collaborazione con il Consorzio di Valorizzazione della stessa patata. L’obiettivo è quello di promuovere un prodotto peculiare del nostro territorio, sia attraverso l’esposizione di questo tubero prodotto da molte aziende di Boves e dintorni sia attraverso momenti gastronomici. Domenica 1 settembre, alle ore 11,00 apertura della sagra e dall’inaugurazione della tradizionale mostra delle produzioni agricole ed artigianali “Ai piedi della Bisalta”. Queste iniziative saranno visitabili per tutta la domenica, anche la sera. Altra novità del 2019 è rappresentata dal 1° MERCATO RIVOIRESE, dove si potranno trovare prodotti di ogni genere e natura.

Nel pomeriggio di domenica, alle ore 16,00, SHOW COOKING, gara gastronomica tra due giovani e preparatissimi cuochi, Fabrizio Parola de ”I piatti di Parola di Cuneo e Valerio Reynaudo del Ristorante “Lovera“ sempre di Cuneo. Per l’abbinamento con i vini, il sommelier Luciano Turco. Sotto la regia di Mary Barale, nota chef 2 stelle Michelin, di Rivoira, realizzeranno e sveleranno ai presenti i “segreti” di sfiziosi piatti a base di patate della Bisalta, da provare anche a casa. Il pubblico presente potrà seguire, in diretta, su un grande schermo, la presentazione e preparazione dei piatti. A “guidare” la giuria una prestigiosa presenza: Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo. Anima lo show Giorgio Chiesa, Vice Presidente Vicario dell’Associazione Albergatori della Provincia di Cuneo.

In contemporanea “tutti giu per terra” laboratori organizzati, nel contesto dell’omonimo progetto, dall’ Asilo Divina Provvidenza. Saranno presenti il gruppo Sillabaria “semi di libro”, La Fabbrica dei suoni e Coldiretti Cuneo.

Infine – prosegue Bertaina – lunedì sera la tradizionale grigliata Rivoirese con patate della Bisalta. Alla buona carne verrà abbinato il piatto ligure “brandacujun”, le patate farcite, l’insalata russa e molto altro.

Il programma della festa è però molto corposo. Ci può, in sintesi, illustrare le varie iniziative? “Certamente, lo faccio con piacere. Inizierei dalla parte religiosa della Festa in onore di San Grato nostro Santo Patrono ed in particolare dalla Santa Messa solenne di domenica 1 settembre con la processione officiata dal nostro parroco don Martino Pellegrino. Passando dal sacro al profano, i nostri giovani organizzano due serate Venerdì 30 e sabato 31 agosto, Rivoira by night, musica, birra, carne alla piastra ed il nuovissimo Rivoira burger. Questi eventi sono dedicati a chi è anagraficamente giovane e a chi si sente giovane! Tanto per tenerci in allenamento, prosegue Bertaina – domenica a pranzo e a cena, si mangia in amicizia con ravioli di patate ed altre delizie. Voglio anche ricordare che la domenica sera ci si divertirà con il gruppo “BANDAQUADRA”

A proposito di musica mi pare che il lunedì sera sia dedicato al liscio, ai brani anni 70/80, latino americani? Sì ci sarà una grande serata con Tonia Todisco ed il suo gruppo, reduci da successi in tutt’Italia. Ah, dimenticavo l’ingresso è gratuito.

C’è qualcosa che vuole aggiungere? Sì, vorrei dire che dovendo fare sintesi, ho tralasciato alcuni eventi che ci saranno durante la Festa, dalle gare a bocce, al pallone a pugno, ai giochi per grandi e piccini, il grandissimo luna park di Mario e della sua famiglia.

Trovate il programma dettagliato sul nostro sito internet e su questo giornale.

Invito quindi tutti coloro che ci leggono a venire a Rivoira e lasciarsi contagiare dal buon umore che caratterizza questa nostra festa, un’occasione per lasciare temporaneamente a casa i mille problemi che ci assillano, fare con noi una piccola cura con il “divertimento e l’amicizia”, medicine prodigiose! Se volete informazioni o prenotare telefonate al 3356248400 oppure al 3484764399.