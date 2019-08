Quanti tipi di umidificatori per ambienti esistono?

Ti sei mai chiesto quanti tipi di umidificatori per ambiente esistono sul mercato? Se la risposta è si molto probabilmente ne stai cercando uno per casa e non sai quale scegliere. Il mercato offre tanti modelli per soluzioni di vita molto differenti tra loro. Scegliere il modello più adeguato, quindi, significa capirne le funzioni e trovare quello che si avvicini alle nostre esigenze e al nostro stile di vita. In aiuto arrivano anche le opinioni di chi ha già acquistato che, come spiega https://umidificatoreultrasuoni.it/ , sono il metro di giudizio più utile da tenere a mente prima di procedere all’acquisto.

Vapore acqueo o ultrasuoni?

In commercio trovi tantissime varietà di umidificatori, alcuni con funzioni miste, altri che svolgono un solo lavoro: umidificare l’aria. Per questo è facile cadere nella trappola dell’imbarazzo della scelta dato che i prezzi sono molto simili pur offrendo funzioni completamente differenti. Per capire dove focalizzare la nostra attenzione, quindi, partiamo da una distinzione tecnica: il loro funzionamento.

Umidificatori a caldo o a vapore

I modelli di umidificatori sono divisibili in due grandi gruppi: a caldo e a freddo. I modelli a caldo sono quelli dotati di un serbatoio la cui acqua si scalda a cento gradi ed evapora tramite un beccuccio svolazzando direttamente nell’ambiente. Questi modelli sono un po’ più costosi anche per via dei consumi e richiedono molte attenzioni. Essi possono essere pericolosi se in casa ci sono dei bambini molto curiosi e, una volta terminata l’acqua possono restare accesi per ore consumando inutilmente corrente elettrica. I pro dei modelli a vapore però risiedono nella purezza del vapore emesso che, raggiunti i cento gradi sarà ovviamente sterilizzato. Se però vivi in una zona le cui acque sono molto calcaree questi modelli richiedono un sacco di manutenzione e possono risultare parecchio scomodi.

Umidificatori a freddo o ultrasuoni

I modelli a freddo sono di gran lunga quelli preferiti perché con un solo serbatoio il dispositivo ha un’autonomia fino a quarantotto ore, trascorse le quali esso si spegne da solo. Diciamo che sono relativamente più recenti dei cugini a vapore e, quindi, presentano sempre più funzioni tra cui lo spegnimento programmato e il rilevatore di umidità che arresta il dispositivo in caso di livelli ottimali raggiunti. Sono silenziosissimi a differenza dei modelli a vapore e il loro unico “rumore” proviene dai tasti sul dispositivo per la programmazione delle funzioni. Alcuni modelli sono pensati proprio per non disturbare il sonno e, quindi, possiedono tasti silenziosi. La nebbiolina prodotta potrebbe, tuttavia, non essere sterile come quella emessa dagli umidificatori a caldo, motivo per cui i modelli più recenti presentano la funzione filtro aggiuntiva. Senza filtro il rischio è quello di emettere in aria una nebbiolina impura e di vanificare il lavoro dell’umidificatore che si attiva proprio per migliorare la qualità dell’ambiente.

Umidità e aria salubre o aromaterapia?

Infine vi è una funzione aggiuntiva che non trovi in tutti i modelli ma che può far comodo per quelle case in cui qualcuno fa fatica ad addormentarsi. Ci riferiamo ai modelli provvisti di inserto per l’aromaterapia. Essi sono in grado di immettere nell’aria, assieme alla nebbiolina acquosa, piccole gocce di oli essenziali da aggiungere a parte. In questo modo l’aria diventa piacevolmente meno secca e profumata, alleviando lo stress e l’agitazione e conciliando dolcemente il sonno. Dato che questi dispositivi sono pensati per restare accesi tutta la notte sono assolutamente da provare in combinazione con un olio essenziale rilassante, specialmente in quelle notti in cui il piccolo soffre di colpi di tosse continui che tengono sveglia tutta la famiglia o gli inquilini.