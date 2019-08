SkyWalker: mai visto un tappeto meccanico così!

Un tappeto meccanico così non si era mai visto prima: SkyWalker è un progetto che nasce da un brevetto internazionale (made in Italy) capace di rivoluzionare la camminata indoor, grazie a caratteristiche ben precise.

SkyWalker è un tappeto meccanico che sfrutta l’energia prodotta dalla camminata dell’utente, senza l’ausilio di propulsione elettrica, simulando perfettamente la camminata outdoor che si pratica in strada.

Il grande valore aggiunto, al di là degli aspetti tecnici di costruzione che favoriscono la corretta postura, e la giusta dose di sfruttamento delle proprie energie fisiche, è il programma di allenamento nato per sfruttare al meglio questa macchina.

Il mondo SkyWalker è stato presentato presso la palestra MoovinUp di Alba. Franco Canepa e Desirée Dimasi, con Marco Volpini, sono i responsabili del Programma Educational Walkeee Academy, per l’insegnamento dell’uso corretto del tappeto meccanico.

"Per noi - afferma Marco Volpini -, è fondamentale educare gli istruttori per l’uso corretto di SkyWalker. I nostri corsi che durano tre settimane (Tre livelli) sono incentrati su una preparazione anatomico/fisica e pratica, per trasmettere le giuste tecniche di camminata a chi andrà poi a insegnare nei vari luoghi dove saranno presenti i nostri tappeti meccanici. Verranno affrontati diversi argomenti per avere una visione d’insieme più chiara. Utilizzare SkyWalker vuol dire abbracciare una filosofia di vita salutare: camminare come in strada significa capire meglio il proprio corpo e sfruttare meglio le proprie energie. Un allenamento più reale che permette di essere più efficienti e soddisfatti. Questo modo di allenarsi crea una “sana dipendenza” contro lo stress giornaliero: una fatica intelligente".

Luca Riscaldino, titolare della GSE Fitness, ideatore e responsabile commerciale di SkyWalker, spiega come è nata l’idea di questo tappeto meccanico: "La mia esperienza nel campo dell’automazione meccanica mi ha portato a creare un team di lavoro a servizio del fitness. SkyWalker è “Made in Italy”, dalla progettazione alla costruzione, ed è tutelato da un brevetto internazionale, e coperto da un’assicurazione inclusa nell’anno di garanzia del tappeto. Il riconoscimento da parte del CONI conferma come la nostra proposta di allenamento sia innovativa e salutare".

Michael Pietrak, sales manager Europa, spiega come si stia divulgando la filosofia SkyWalker: "Alle Fiere ed agli appuntamenti in cui siamo presenti, mentre facciamo provare il nostro tappeto meccanico, spieghiamo i vantaggi di questo tipo di attrezzo per un allenamento intelligente, capace di sfruttare effettivamente l’energia di ogni utente. SkyWalker può trovare spazio in palestre, in strutture di società sportive, in associazioni: dall’amatore al professionista, dall’insegnante di fitness al preparatore. Seguiamo i clienti anche nel post vendita e nell’assistenza, oltre che nella formazione".

Per maggiori informazioni contattare la palestra MoovinUp di Alba al seguente numero: 392-5192068