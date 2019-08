Un centro Amazon a Verzuolo all’interno dell’ex Cdm acquisita dalla Tonoli? L’azienda smentisce

Procedono a gran ritmo i lavori nell’ex area Cdm in frazione Villanovetta di Verzuolo, proprietà di 85mila metri quadrati acquisita dalla Tonoli, società che si occupa di trasporti e logisitica. Da fine febbraio l’azienda verzuolese ha cominciato la messa a punto e la bonifica all’interno dello stabilimento chiuso da 9 anni.



Qui era sorto negli anni ’60 un centro di produzione di carta per uso domestico della Burgo poi passato alla Kimberly e in seguito alla Cdm. Dal fallimento di quest’ultima (era l’estate del 2010) che ha significato per i verzuolesi una grave ferita per quello che è stato il futuro occupazionale di diversi lavoratori, le mura dello stabilimento nella frazione verzuolese hanno costituito per anni una vera e propria cattedrale nel deserto.



La Tonoli, azienda leader nel settore della logistica, con una storia di quasi 60 anni radicata a Verzuolo, ha portato avanti l’acquisizione degli 85mila metri quadrati e la bonifica dell’immobile.



In questi mesi, mentre i lavori proseguono, si sono rincorse in paese voci su una possibile destinazione di una parte dell’area ad attività di magazzino per il colosso americano dell’e-commerce Amazon.



Ipotesi – che si è fatta insistente negli ultimi giorni a Verzuolo e giunta anche all’orecchio del sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero – che è stata, però, smentita dalla stessa azienda: “Sono solo voci di paese, ma, di fatto, illazioni. Non c'è niente di vero.”

È quanto ha dichiarato l’azienda verzuolese a Targatocn.it che ha quindi smentito in toto questa indiscrezione.