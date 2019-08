"Un governo meglio del caos. E lo spread calò": Ghisolfi ad Agorà ha parlato di aspettative dei mercati

"Un governo è meglio del caos perché i mercati chiedono stabilità. E i mercati altro non sono se non l'insieme dei risparmiatori e degli investitori produttivi e finanziari, che davanti a scenari politici e istituzionali stabili riescono a isolare e disinnescare le speculazioni".

Nel corso degli ultimi 14 mesi, lo spread, in ragione dei tassi che il Governo ha dovuto offrire per incentivare la sottoscrizione dei titoli del debito pubblico italiano, è costato ai contribuenti italiani oltre 5 miliardi di spesa in più per interessi passivi.