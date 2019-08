1400 passaggi, in due mesi, per la mostra “Leonardo homo sine tempore”, allestita nell’ex officina ferroviaria di Barge

Dopo quasi due mesi d’apertura, è giunta l’ora dei bilanci per la mostra “Leonardo homo sine tempore”, ospitata presso l’ex officina ferroviaria di Barge, dal 5 maggio al 3 luglio.

Un evento “fortemente voluto dall’Amministrazione comunale – spiegano dal Municipio – per celebrare degnamente anche a Barge la ricorrenza del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, era stata allestita nei locali dell’Ex Officina Ferroviaria a cura del professor Maurizio Gomez, grazie alla collaborazione con l’Associazione turistica Pro loco Barge e con il sostegno economico della Regione Piemonte”.

L’esposizione bargese, infatti, era stata infatti inserita nel programma di iniziative, coordinato dalla Città di Torino, per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci: #disegnareilfuturo #leonardoatorino.

Gli organizzatori definiscono “assolutamente lusinghiero” l’afflusso e la partecipazione, in termini di pubblico: aperta tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 19, e visitabile anche su prenotazione, a cura dell’Associazione di Promozione Sociale UR-CA casa laboratorio di Saluzzo, la mostra ha registrato una presenza di quasi 1400 visitatori, oltre a quella dei tanti bambini e ragazzi positivamente coinvolti nei laboratori didattici appositamente dedicati.

“Significativo – continuano da Palazzo – il numero dei cataloghi venduti, a riprova dell’effettivo interesse generato dallo spettacolare allestimento, che ha visto in scena, tra l’altro, tanti importanti modelli tratti dai progetti del genio toscano”.

“Siamo pienamente soddisfatti – afferma il sindaco di Barge Piera Comba – per il buon esito dell’evento, Ringrazio tutti coloro in vario modo hanno contributo a renderlo una realtà significativa per il territorio bargese”.