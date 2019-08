Al centro Archiart di Cuneo le nuove opere dell'artista Fabrizio Oberti

Nei mesi di settembre ed ottobre 2019, presso il centro Archiart di Madonna dell'Olmoa Cuneo, verranno presentati i nuovi lavori sul tema del paesaggio di piccolo, medio e grande formato dell'artista Fabrizio Oberti.

Circa venti nuove opere, che spaziano dalle campagne fiorite alla tematica dei fari marini, degli alberi, delle marine etc. realizzati con la consueta tecnica ad olio materico spatolato su vari supporti. Inoltre verranno presentate le prime opere dei nuovi cicli sperimentali legati al "Naturalismo Astratto", quadri realizzati su alluminio in cui frammenti di paesaggio diventano vere e proprie opere in cui prevale l'astrazione e al "Legoismo", ciclo artistico in cui l'artista Oberti vuole fondere in maniera sintetica: pittura, scultura e design.

Opere complesse ed articolate in cui domina l'utilizzo dei mattoncini Lego, che vanno a creare dei microcosmi i quali dialogano con la pittura Informale.

Si consigliano visite di sabato dalle 16:00 alle 19:30 con ingresso libero e visite guidate gratuite. Negli altri giorni e festivi, su appuntamento al 3805309383.