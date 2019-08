Domenica i Trelilu con la Banda Osiris in uno spettacolo inedito a Busca

Un momento unico, un programma assolutamente inedito. Questo sarà l’evento che vedrà protagonisti e i Trelilu insieme con la Banda Osiris a Busca domenica primo settembre.



I due gruppi “comico-musical-teatrali”, tra i più popolari e longevi del panorama artistico italiano, si fondono per dar vita ad una produzione assolutamente nuova, dal titolo Piemontecarlo.



Attraverso canzoni, gag, musica e sketch teatrali d’azzardo lo spettacolo aiuterà il pubblico a scoprire il carattere più recondito dei piemontesi. Uno spettacolo che, cavalcando l'entusiasmo che deriva dall’indicazione del Piemonte prescelta dalla “LonelyPlanet” come luogo da visitare assolutamente nel 2019, ci svelerà il “vero” volto e la “vera turistica” della regione.



L’appuntamento è alle ore 21 in piazza Diaz. Entrata 5 euro.



“Siamo davvero contenti – dice il sindaco Marco Gallo – di poter dare al nostro pubblica un’altra occasione davvero ghiotta: uno spettacolo intelligente e assai divertente, portato in scena da fior di professionisti, che permetterà di avviarci verso la chiusura della stagione estiva di spettacoli all’aperto 2019 che ha dato ai buschesi diverse opportunità di alto livello. Tutto ciò grazie all’inserimento di Busca in alcuni circuiti e organizzazioni capaci di ingaggiare artisti ed eventi importanti come, in questo caso, il festival Suoni dal Monviso, nato per unire in connubio musica e montagna per iniziativa del gruppo corale dei Polifonici del Marchesato che ringrazio per la grande collaborazione”.