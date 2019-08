Giovani in cerca di un lavoro appagante? A Saluzzo un'interessantissima iniziativa

Il particolare focus sui giovani è voluto proprio per dare una risposta, in un momento di crisi come questo che stiamo vivendo, a quei giovani di talento che spesso non trovano soddisfacente inviare un semplice curriculum ma vorrebbero prima confrontarsi con il mondo del lavoro. Un mondo che sempre più si presenta in modo freddo ed impersonale, i cui canali e criteri di reclutamento utilizzati sono spesso inaccessibili, mentre i giovani, soprattutto oggi, hanno bisogno di rassicurazioni ma anche di stimoli e occasioni dirette di approfondimento.



Il 9 settembre, dalle ore 19, si svolgerà una serata presso l'Hotel Griselda di Saluzzo che avrà appunto lo scopo di scambiare idee e risorse, dove si potranno ascoltare nuove iniziative imprenditoriali sul saluzzese e sulla provincia, partecipare al dialogo, valutare posizioni di lavoro stimolanti, conoscere team di lavoro eccellenti, e dove poter proporre la propria candidatura per una assunzione o una collaborazione.

L’organizzazione dell’evento, a cura del Gruppo Monviso, che già si distingue per una attività dall’anima giovanile, fatta di passione per il territorio e di forte motivazione imprenditoriale, vedrà la presenza dei neo diplomati delle scuole di Saluzzo, in cerca di lavoro per la prima volta oppure con curriculum già inviato ma ancora in attesa di valutare una posizione più appropriata.

Il workshop è però aperto a tutti gli altri giovani della provincia che desiderano analizzare ed incontrare offerte lavorative non ancora incrociate e per mettere in relazione le proprie potenzialità con le opportunità proposte.

Saranno presenti alla serata un commercialista dello Studio Clericuzio di Saluzzo che parlerà di mondo del lavoro, del mercato delle partite Iva, dei contratti lavorativi, una consulente del lavoro per chiarire tutte le tematiche di interesse e poi parteciperanno alcune azienda che stanno assumendo molto per via della forte espansione e delle rinnovate richieste del mercato: Solo Affitti, Immobiliare Monviso e Airon Cuneo Carpenteria Metallica.

Ogni azienda avrà un referente che presenterà le proprie posizioni lavorative e in seguito verranno presentate alcune esperienze di ragazzi, più o meno giovani, che racconteranno del loro ingresso in queste aziende.

A fine serata sarà offerto un buffet per coronare in allegria un evento che sarà certamente proficuo per gli intervenuti.

Inoltre, chi avrà trovato attraenti le proposte messe in evidenza, potrà già fissare dei colloqui nei giorni successivi presso l’azienda di interesse.