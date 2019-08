Sulle note del Sorriso: la musica del Festival

A poco meno di un mese dal via, due new entries vanno ad aggiungersi al calendario degli eventi programmati per il week end del 20-21-22 settembre: lo spettacolo “L’Ora Canonica” di Filippo Bessone, Claudio Dadone, Luca Occelli e Azio Citi aprirà la giornata di domenica 22 settembre.

Alle ore 15.30, verranno portate in scena sul palco di Piazza Virginio le parabole dialettali di “Padre Filip”, prete immaginario di una congregazione immaginaria, e le sue divertenti canzoni, mai scontate o banali.

Un legame con il territorio della Granda che ritroveremo anche nello spettacolo conclusivo del Festival: il compito di chiudere la kermesse dedicata al Sorriso sarà infatti affidato ai Trelilu, che a partire dalle ore 21.00 di domenica 22 settembre porteranno in scena il loro repertorio di sketch comici e canzoni originali in dialetto: il giusto mix di musica e umorismo per regalare ai cittadini di Cuneo momenti di ilarità assicurata.

I Trelilu daranno l’arrivederci al 2020 dal palco di Piazza Foro Boario: in caso di pioggia l’evento si terrà all’interno dell’Open Baladin, main sponsor del Festival e organizzatore dello spettacolo conclusivo.

In attesa di svelare l’ultimo ospite della kermesse, un “big” del mondo della comicità italiana, l’Associazione Argonauta intende ringraziare le Fondazioni Bancarie CRT e CRC, e UBIBANCA, per il contributo fondamentale nella realizzazione dell’evento e per la vicinanza alle manifestazione e realtà locali cuneesi.

L’intero programma del Festival è consultabile sul sito www.festivaldelsorriso.it.