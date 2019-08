Verso l’ Ultra Tour Monviso Trail: un protocollo per far più grande il Tour Monviso Trail

Domenica 1 settembre, nella giornata fitta di eventi sportivi intorno al Re di Pietra con il Tour Monviso Trail e la camminata per famiglie Monviso Walk, si presenta il protocollo per l'Ultra TMT (Tour Monviso Trail).

A Crissolo alle 13 il pranzo dell’atleta e il momento conviviale, alle 15 la condivisione del protocollo e la presentazione di “ULTRA TMT” seguita alle 16 dalla premiazione TMT 2019.

“La promozione turistica passa anche attraverso lo sport e i grandi eventi che, nel rispetto del territorio, possono essere immaginati e creati. Nelle Terres Monviso una nuova idea, un nuovo grande evento sportivo che offrirà una nuova occasione per cogliere la bellezza del Re di Pietra”. Dopo la bella esperienza dei Campionati Italiani di Corsa in montagna, una nuova scommessa: quella di implementare il Tour Monviso Trail, manifestazione dalle grandi potenzialità a livello nazionale e internazionale, in un territorio che già esprime molteplici eventi sportivi legati ai trail alpini (anche sul versante francese)".

Un’esperienza pluriennale, quella delle corse intorno al Re di Pietra, con il desiderio di unire territori ed enti per rendere ancora più grande questa gara.

Il 1º settembre 2019 a Crissolo il primo momento di incontro per un tavolo di lavoro composto da Parco del Monviso, Unione Montana dei Comuni del Monviso, Unione Montana Valle Varaita e Comune di Saluzzo che esamineranno e valuteranno congiuntamente il progetto per lo sviluppo del TMT Monviso.

"Da anni questi Enti condividono politiche di promozione del territorio, avendo come riferimento la stessa zona omogenea dal punto di vista storico-culturale, riconosciuta come MAB Unesco (programma intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile), che ha nel Monviso il suo elemento attrattivo. I protagonisti del Protocollo d’Intesa - che avrà validità fino al 30 giugno 2024 - si vogliono impegnare per 5 anni a co-organizzare e sostenere lo sviluppo del Tour Monviso Trail e ad avviare collaborazioni transfrontaliere con i partner francesi di Terres Monviso su manifestazioni analoghe.

Verranno istituiti un Tavolo di regia generale (composto da un rappresentante per ciascuno degli enti e presieduto dal Presidente del Parco del Monviso) e un Tavolo tecnico operativo composto da esponenti degli uffici che si occupano di turismo e sport e da rappresentanti delle associazioni sportive di atletica del territorio. Fare squadra, ancora una volta, per correre insieme verso il futuro, consapevoli che è il gruppo a fare la differenza.

Questo il motore di una nuova avventura che si inserisce pienamente in quel percorso, MOVE oggi TERRES MONVISO, che impegna da oltre 5 anni decine di Enti nella promozione di un territorio che sa muoversi unitamente al fine di raccontarsi e diventare una destinazione ben riconoscibile in Italia e all’estero.

Per informazioni: staff_sindaco@comune.saluzzo.cn.it - 0175 211412 paseri@parcomonviso.eu - tel 0175/46505