Resta sulle montagne russe l’ipotesi di governo Pd-5Stelle

Da lunedì ad oggi ne sono successe di tutti i colori. Mai la gestione di una crisi di governo è stata tanto farraginosa. Del resto, mai crisi è stata tanto pazza e surreale.

Ieri (martedì) mattina tutto sembrava compromesso, tant’è che anche un senatore prudente come Mino Taricco (Pd) appariva pessimista sulla possibilità di un accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Poi, nel pomeriggio, una schiarita, ma in tarda serata , verso mezzanotte, il governo è tornato in bilico.

Il capo politico 5 Stelle, Luigi Di Maio, insisteva per avere il ruolo di vicepremier. “Non potete umiliarmi”, ha detto rivolto ai Dem, secondo quanto riferiscono varie agenzie. Ma dal Pd, che aveva accettato l’indicazione di Conte a premier, la replica è stata chiara: “Su questo non cediamo”. Il Pd parla anche di “sgarbo istituzionale” nei confronti del Quirinale, perché Di Maio ha fatto sapere che intende consultare gli iscritti 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau, consultazione che dovrebbe svolgersi nei primi giorni della prossima settimana.

Mentre sono ancora in corso tavoli tra Pd e 5 Stelle, il Capo dello Stato sta concludendo le consultazioni con i partiti maggiori.

Oggi, nel pomeriggio, Sergio Mattarella riceverà le delegazioni di Pd e M5S. Poi, salvo sorprese, si prenderà un po' di tempo e domani (forse) deciderà se affidare l'incarico a Conte.

Se non interverranno nuovi intoppi – sempre possibili dati i precedenti – vedremo se si tratterà di un governo politico, quindi con prospettive di media-lunga durata, oppure di un governo finalizzato esclusivamente alla gestione di elezioni nella prossima primavera. Se, viceversa, le trattative in corso dovessero saltare, il ritorno alle urne potrebbe avvenire prima di Natale, probabilmente il 10 novembre. Ma anche per questa i tempi sono strettissimi.