Scuola, Ciaburro (FdI): "Assicurare scuolabus gratuito per i bambini"

"In questi giorni di crisi e di incertezza per il futuro politico del nostro paese, mentre i vertici del Movimento 5 Stelle stanno lavorando incessantemente per mantenere i loro posti di potere, noi siamo invece fortemente preoccupati per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto "Salva precari" con il quale si assicura ai bambini un altro tipo di posto, quello gratuito sugli scuolabus. Nel decreto "Salva precari", che ha avuto il via libera "salvo intese" in Consiglio dei Ministri, all'articolo 5, è previsto un intervento volto al superamento del pronunciamento della Corte dei Conti contro lo scuolabus gratuito, che costituisce una tegola in particolare per i Comuni montani. Auspichiamo dunque che le beghe partitiche e gli interessi personali non prendano ancora una volta il sopravvento sugli interessi dei cittadini". È quanto ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia Monica Ciaburro.