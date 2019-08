Polentata Avis nel parco Rifreddo di Beinette

La Polentata dell’Avis di Beinette, domenica 25 agosto era inclusa nel programma della festa patronale di San Magno, ultimo appuntamento della medesima.

Ha raccolto, preceduta da Messa, la consueta ottima partecipazione, nella frescura che sempre garantisce il Parco Rifreddo, con la sua tanta acqua.

Nel pomeriggio giochi per bambini ed attività varie, in collaborazione con gli Animatori dell’oratorio.

Hanno aderito la Croce Rossa di Peveragno, con il Gruppo Caritas, con la Colibrì Equosolidale, con il Gruppo AIDO Beinette.

Il presidente Pietro Marro ha annunciato che, per la prima volta, la prossima donazione collettiva beinettese, prevista la mattina 17 novembre, domenica, non sarà nell’ambulatorio comunale adiacente al Salone Polivalente Olivetti, in Via Gauberti, giudicato dall’ASL troppo esiguo, ma nella Casa di Riposo beinettese, Casa Nostra, gentilmente disposta ad ospitare.