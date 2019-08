Allo "Zoom" di Cumiana il Forum Famiglie Cuneo distribuirà le prime Carte F6G

La card verrà consegnata al bioparco di Cumiana a chi ne ha fatto richiesta su www.cartaf6g.itDomenica 1° settembre a partire dalle ore 10, all’ingresso del bioparco “Zoom” di Cumiana, il Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo distribuirà a chi ne ha fatto richiesta fino al giorno precedente – sabato 31 agosto – sul portale www.cartaf6g.it le prime Carte F6G, strumento ideato in collaborazione con i sette maggiori Comuni della provincia per offrire alle famiglie occasioni di risparmio su beni e servizi di vario genere.

L’occasione è rappresentata dalla promozione riservata da “Zoom” ai nuclei familiari con almeno tre figli, che domenica 1° settembre avranno accesso al bioparco al costo forfetario di 57 euro (la tariffa con comprende il costo del parcheggio e l’ingresso alle aree acquatiche di 3 euro/persona).

Nei giorni seguenti il Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo provvederà a comunicare a tutte le famiglie che l’hanno richiesta le modalità di ritiro della Carta F6G. Oltre alla giornata promozionale con “Zoom” sono già state attivate nelle scorse settimane altre convenzioni con il Comune di Savigliano (che con Your Event Group Srl offre uno sconto sulle visite guidate al Múses – Accademia Europea delle Essenze), la Cooperativa Terra Viva di Busca (sconto sulla spesa alimentare) e la Cartolibreria La Lucerna (sconto in vista del nuovo anno scolastico.

Maggiori dettagli sulle modalità per richiedere la carta e per usufruire delle prime promozioni si possono trovare sul sito www.cartaf6g.it. In questa fase di start-up, alla carta F6G per ora hanno aderito i sette maggiori Comuni della provincia di Cuneo (Alba, Bra, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Savigliano), ma tutti i Comuni interessati possono comunicare il loro interesse scrivendo una mail alla casella Pec forumfamigliecuneo@multipec.it.