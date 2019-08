"I sounaires de la Val Esturo" in trasferta a Gemona del Friuli

Sabato 17 agosto il gruppo musicale occitano “Sounaires de la Val Esturo”, proveniente dai piccoli paesi dell’Alta Valle Stura di Demonte, è stato accolto ed ospitato dall’Ecomuseo delle Acque del Gemonese (gemellato con l’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo) per due concerti che hanno suscitato grande interesse ed entusiasmo nel pubblico friulano.

Grazie all'intuizione di Maurizio ed Etelca, responsabili dell'Ecomuseo delle Acque di Gemona, e alla collaborazione dei Comuni e delle Associazioni locali, il gruppo si è potuto esibire in due luoghi di straordinaria bellezza e di grande fascino: il primo concerto ha avuto luogo nel chiostro dello splendido ospitale romanico (XIII sec.) di San Tomaso di Majano, mentre il secondo concerto si è tenuto nell'atmosfera misteriosa e pittoresca del Roccolo di PreCheco a Montenars, immerso nel verde, nel contesto della rassegna “Note nei Roccoli”.

I Sounaires de la val Esturo erano guidati, in questa trasferta friulana, dalla maestra Simonetta Baudino (ghironda, organetto diatonico, cornamusa) e accompagnati per l'occasione da due musicisti cuneesi che hanno arricchito e sostenuto il concerto: Agnese Valmaggia (percussioni) e Giuseppe Quattromini (chitarra, fisarmonica, voce).

Nelle valli occitane la musica, assieme alla lingua e alle danze tradizionali, è un elemento fondamentale d’aggregazione e condivisione per le comunità locali. Non c’è festa o manifestazione in cui non si suoni, si balli e si canti, soprattutto nelle piazze dei paesi.

Sin dagli anni Ottanta la Comunità Montana Valle Stura, in collaborazione con i comuni della valle, le parrocchie, gli istituti scolastici e l’Ecomuseo della Pastorizia, ha avvicinato alla cultura occitana studenti di tutte le scuole locali attraverso i corsi di musica tenuti da Sergio Berardo, grande musicista e fondatore di diversi gruppi, tra cui il notissimo Lou Dalfin.

L’iniziativa, concepita come strumento di valorizzazione del patrimonio culturale autoctono, negli anni ha suscitato un grandissimo interesse tra i bambini e i ragazzi, contribuendo alla nascita di vari gruppi. A partire dal 2005, la maestra di organetto e ghironda Simonetta Baudino ha continuato il lavoro avviato da Berardo, recandosi settimanalmente in valle per insegnare musica.

Nell’estate del 2018 una decina di suonatori, allievi di Simonetta, decide di dare vita ai Sounaires de la Val Esturo (i “Suonatori della Valle Stura”), un gruppo formato da tanti giovani e alcuni adulti, che si ritrovano per il piacere di suonare insieme la musica tradizionale occitana.

Il 17 e il 18 agosto 2019 i Sounaires de la Val Esturo hanno compiuto la loro prima trasferta musicale per portare la propria musica e la propria cultura in terra friulana.

Il grazie della Valle Stura per l’ospitalità ai suonatori va all’Ecomuseo delle Acque ed in particolare al suo direttore, Maurizio Tondolo.

L’augurio è che i due ecomusei, delle Acque di Gemona e della Pastorizia di Pontebernardo, continuino a collaborare “da un capo all’altro delle Alpi”, potenziando l’amicizia tra le due comunità.