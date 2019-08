Ad Alba e Santo Stefano Belbo, "Adesso basta": i medici di famiglia in piazza con i pazienti

Un tour itinerante per tutta Italia, perché medici di famiglia e cittadini possano incontrarsi per creare e sviluppare insieme una nuova Medicina Generale, radicata sul territorio e incentrata sulla prossimità, sul rapporto fiduciario e sulla domiciliarità.

Sono le premesse alla base di "Adesso basta", iniziativa promossa dalla FIMMG (la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale), che proprio dalla capitale delle Langhe prenderà l'avvio: la provincia di Cuneo farà da apripista, dunque, per poi continuare con il Piemonte e il resto del Paese.

Un camper, appositamente serigrafato con lo slogan #adessobasta, declinato in tutti i dialetti d'Italia (in Piemonte sarà #adesbasta) farà tappa nelle piazze del Belpaese, "per dire appunto 'Basta!' all'attuale mancato investimento della politica sulla medicina del territorio, alla mancata programmazione e alla delegittimazione del Servizio Sanitario Nazionale, che deve rimanere pubblico e alla portata di tutti i cittadini - affermano gli organizzatori -. In questo sistema il medico di famiglia (sia per il giorno che per la notte, quindi anche i medici di continuità ovvero la guardia medica) acquisisce un ruolo fondamentale nella presa in carico, cura e assistenza di tutta la popolazione".

L'appuntamento di Alba è per mercoledì 4 settembre, dalle 9 alle 13, in piazza Risorgimento (piazza del Duomo), mentre quello di Santo Stefano Belbo è previsto nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Saranno presenti il segretario nazionale FIMMG, il dott. Silvestro Scotti, oltre a tutti i vertici regionali e provinciali della federazione, insieme ai medici di Medicina Generale del territorio cuneese. Non sembra casuale la scelta delle due tappe, visto che presidente della Regione e assessore regionale alla Sanità (Alberto Cirio e Luigi Icardi) sono, per l'appunto, rispettivamente un albese e un santostefanese.

"Saremo li per ascoltare i cittadini, accogliere i loro bisogni e le loro esigenze, nell'ottica appunto di costruire insieme la Medicina Generale del futuro, più organizzata, più strutturata e in grado di rispondere ai problemi di salute di una popolazione sempre più anziana, fragile e con malattie croniche", concludono gli organizzatori.