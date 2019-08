Anche l’assessore regionale Chiara Caucino a Ostana per la chiusura di “Officina Monviso”, il bel percorso di Montagnaterapia (FOTO)

C’era anche l’assessore regionale Chiara Caucino, che ha le deleghe a Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità, quest’oggi, in alta Valle Po – a Ostana – per la conclusione dell’edizione 2019 di “Officina Monviso”.

“Officina Monviso” è l’iniziativa di Montagnaterapia che coinvolge Centri diurni, Comunità e realtà del territorio nell'ambito della disabilità, della psichiatria, dei servizi ai minori, proponendo annualmente un programma di escursioni nelle vallate del Cuneese e del Torinese. Un’iniziativa giunta quest’anno alla sua sesta edizione.

Il progetto prevede escursioni lungo percorsi accessibili e ispirati dall’idea che la bellezza della montagna sia una risorsa disponibile per tutti e fonte di benessere: nel corso dell’estate si sono tenuti cinque escursioni di un giorno, durante tutti i mercoledì del mese di luglio.

Oltre a queste, è stata replicata l’esperienza di due giorni al rifugio “Quintino Sella”, con il gran finale, sempre di due giorni, al rifugio “Galaberna” di Ostana, con i laboratori manuali e tante altre attività.

“Lo scopo – come spiegato dagli organizzatori – è quello di vivere la montagna come strumento terapeutico e mediatore educativo, un’esperienza che permette di socializzare, conoscere il territorio, misurarsi con sé stessi e stimolare il proprio mondo emotivo. È anche un modo per favorire l’incontro tra realtà del sociale, scoprire posti nuovi e opportunità che i servizi potranno coltivare in altre occasioni anche singolarmente”.

Il coordinamento dell’iniziativa ha coinvolto Enti di varia natura: la rete di Montagnaterapia Piemonte, il Parco del Monviso, il Consorzio Monviso Solidale, il Rifugio “Quintino Sella”, l'Anpi Verzuolo e Valle Varaita, volontari.

I partecipanti ad “Officina Monviso” si autogestiscono, per quanto riguarda il cibo (in genere si consuma il pranzo al sacco), il vestiario (che in montagna va sempre adeguato al percorso e al meteo) e alle responsabilità sui singoli (a carico degli operatori che li accompagnano, non ci sono coperture assicurative aggiuntive).

“Nel programma – continuano i promotori – cerchiamo di segnalare le caratteristiche del percorso, come lunghezza, dislivello, fondo, durata, e talvolta la possibilità di ridurlo con alternative più brevi o meno faticose se necessario.

Durante le uscite si fanno fotografie ed eventualmente anche video, utilizzati per documentare l’esperienza nell'ambito delle attività dei singoli servizi o per divulgare le prassi della Montagnaterapia”.

Quest’oggi, l’assessore Caucino è stata accolta dal vicesindaco del paese Giacomo Lombardo, dal presidente del Consorzio Monviso Solidale Gianpiero Piola e dai membri del CdA Claudia Abburrà e Paolo Peotta, dal dirigente della Regione Piemonte Livio Tesio e dagli operatori coinvolti nel progetto.

La Caucino ha voluto salutare i partecipanti e conoscere da vicino la realtà, seguendo, in prima persona, le attività previste nella giornata, in parte in località Serre, con la visita ad un laboratorio di produzione di formaggio d’alpeggio, e in parte al “Bosco Incantato” di località Marchetti.

“Oggi ad Ostana – ci ha dichiarato Livio Tesio, responsabile del settore Programmazione socio-assistenziale della Regione Piemonte - si chiude ‘Officina Monviso’. Abbiamo trascorso qui due giorni, con diversi gruppi di ragazzi di Montagnaterapia che hanno partecipato, ed oggi abbiamo avuto anche la sorpresa, con la presenza dell’assessore Caucino, che è rimasta entusiasta, di ciò che ha visto, di ciò che ha incontrato.

Devo dire che effettivamente è sempre un gran momento, dove non si fa qualcosa per gli altri, ma si cresce tutti insieme, si cammina, insieme a professionisti, volontari, famigliari e ai ragazzi, immersi in un bellissimo clima.

Abbiamo anche condiviso, ovviamente, i momenti conviviali, ma proprio con lo spirito forte di assaporare le cose belle insieme. Chiunque, con capacità e sensibilità diverse, può godere della bellezza che ci circonda e, dello specifico, della Montagna”.