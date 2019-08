Busca: nuovo cda per l'Istituzione Comunale Culturale

Si è insediato ieri, mercoledì 28 agosto, il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Istituzione Comunale Culturale, completamente rinnovato.

Dopo dieci anni lascia l’incarico di presidente Marco Manfrinato passando la mano a Mattia Bertaina, presidente e fondatore, tra l’altro, del cineclub cittadino Méliès. Gli altri componenti sono Chiara Isoardi, Liliana Berardo, Monica Danova, William Allione.

Il presidente e il cda dell’ente culturale comunale sono nominati dal Sindaco e scelti in base alla presentazione di candidature da pubblico avviso.

“Mentre ringrazio con grande riconoscenza il presidente uscente – dice il sindaco Marco Gallo – perché in dieci anni di lavoro ha saputo far crescere il nostro ente culturale ampliandone le attività, accolgo con un caloroso benvenuto i nuovi componenti, i quali hanno messo al servizio della comunità il loro desiderio di spendersi gratuitamente in un’impresa di grande importanza per Busca. L’Icc è chiamato a continuare la gestione del nostro prestigioso civico istituto musicale, a rilanciate i corsi dell’università della terza età e anche a presentare nuovi progetti, alcuni già ben delineati”.

"Raccolgo con orgoglio il testimone di Marco Manfrinato – dice il nuovo presidente Bertaina - Mi metto con piacere a disposizione del Sindaco e del Comune, ringraziando per la fiducia accordatami. Insieme con gli altri componenti del cda, incominciamo con entusiasmo questa avventura, cercando di essere all’altezza dell’incarico e con alcune nuove idee già pronte. Ci aspetta molto lavoro: il nostro compito è portare avanti l'ottimo lavoro già fatto, migliorando il perfettibile".