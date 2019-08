Don Vincenzo Trotta fa il bilancio dei sei anni di mandato presso l’Opera Salesiana di Bra

“Non ho alcun rimpianto, anzi custodisco e custodirò dei buoni ricordi. Nel mio piccolo, ho cercato di fare del mio meglio, cercando di mettermi in atteggiamento di disponibilità di ascolto verso tutti. Rimpianti no, riconoscenza tanta verso molte persone, principalmente verso la realtà salesiana di Bra e l’Amministrazione Comunale, partendo dal sindaco precedente a quello attuale, passando per tutti coloro che lavorano per il bene pubblico. Tutti vogliono bene a don Bosco e vogliono il bene dei giovani che vengono nella sua casa e di quelli che ci sono nella città”.

“Alla città auguro di continuare a vivere con lo stesso entusiasmo, la stessa dedizione e passione per il bene comune di tutti. Anzitutto, che questa passione diventi testimonianza educativa per tanti giovani ed espressione di vita a livello cristiano. Come diceva don Bosco: “Essere dei buoni cristiani e degli onesti cittadini”. A me stesso, che là dove il Signore mi sta mandando, nella Basilica di Maria Ausiliatrice, come vice rettore del Santuario, di essere sempre disponibile, accogliente. Soprattutto, mi auguro la capacità di far sentire il calore di Dio a coloro che entreranno nella Basilica per svariati motivi, per chiedere conforto, consolazione, luce e per gustare la divina misericordia”.