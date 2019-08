Grande successo per il cantautore Andrea Giraudo a Bienno con lo "Stare bene tour"

Grande successo ieri sera alla Mostra Mercato Bienno, tra le verdi montagne dela Media Valle Camonica per il cantautore piemontese Andrea Giraudo in duo dal vivo con Fabrizio Casciola.

Continua lo “Stare bene tour” che ha portato Andrea in tournè non solo in Piemonte ma anche in tutta Italia. Recente è infatti il successo ottenuto alle Isole Tremiti e a Milano Marittima che hanno visto l'autore impegnato in due settimane di musica.

L'album “Stare Bene” rappresenta, secondo l'autore, il diritto di essere qui e adesso: attraverso questo progetto Andrea Giraudo vuole parlare di musica universale, quella che non si associa a target, etichette o alla moda del momento. La musica è, appunto un linguaggio universale e non traducibile.

