Il Comune di Cuneo cerca due dipendenti... per quello di Fossano: ufficiale la collaborazione tra i due enti

Il Comune di Cuneo s'impegnerà a breve a organizzare tutte le attività e le funzioni amministrative relative all'assunzione di personale dipendente per il comune di Fossano.

No, nessun errore e nessuna confusione di enti: questo tipo di collaborazione - stante la creazione di una convenzione ufficiale distinta in undici punti - è forse poco conosciuta ma tutt'altro che impensabile, essendo obbligatoria per le amministrazioni centrali e inserita sia nella direttiva 3 del 24/04/2018 "per la semplificazione e la pubblica amministrazione", sia nell'articolo 15 della legge 241 dell'8 agosto 1990.

Lo sorso 21 ottobre, via lettera, il Comune di Fossano ha richiesto ufficialmente il coinvolgimento di quello di Cuneo nella ricerca - urgente - di due unità a tempo indeterminato con la qualifica di "esperto amministrativo".

A bando concluso e a figure individuate, poi, la città degli Acaja dovrà rimborsare quella dei sette assedi dei costi, in proporzione appunto alle unità effettivamente coperte.