Saluzzo, una mostra di immagini inedite per i 30 anni di vita del Gruppo storico del Saluzzese

Il colpo netto di spada di un armigero ha tagliato oggi pomeriggio, giovedì 29 agosto, nel corridoio del palazzo del municipio, alla presenza del sindaco Calderoni, del vicesindaco Demaria e del presidente del Consiglio Falda, il nastro inaugurale della mostra che il Gruppo storico del Saluzzese propone per i 30 anni della sua fondazione.

Una quarantina di immagini inedite realizzate nei luoghi del cuore e dell’azione del Gruppo, i cui principi fondanti, ha ricordato la vicepresidente dell’associazione Kizi Blengino dopo i ringraziamenti a fondatori e figuranti del passato e di oggi (una quarantina) sono quelli di “rievocare”.

"Ovvero riportare in vita. Non solo gli avvenimenti più significativi del Marchesato di Saluzzo, in particolare i fatti accaduti tra la seconda metà del 1400 e il 1500, il periodo d’oro, ma anche costumi, abiti, armi, usanze, oggetti del passato che abbiamo la magia di coinvolgere nell’atmosfera del periodo marchionale che i monumenti di Saluzzo continuano ad esprimere".

La mostra che ha il patrocinio di Comune e Terres Monviso resterà allestita fino al 26 settembre, ha ricordato il presidente del Gruppo storico Alessandro Sasia, visitabile in orario di apertura del palazzo comunale (in via Macallè 9)dal lunedì al sabato.

Il percorso tra le immagini fà da preludio alla tradizionale rievocazione storica del Gruppo, in programma sempre il secondo fine settimana di settembre e quindi sabato 7 e domenica 8 settembre prossimo.

Quest’anno “ Un giorno accadde a Saluzzo“ andrà in scena al parco Gullino, ex parco di Villa Aliberti e proporrà la pubblico la questione di potere tra il signore del Cardeto (il feudo corrispondente all’attuale Cardé) e il Marchesato di Saluzzo.

Info: 328 6832022 o 349 3213636.