Turismo, giornata albese per il nuovo assessore regionale

L’assessore al Turismo Cultura e Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, ha incontrato il rinnovato consiglio di amministrazione dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

L’incontro – che si è tenuto martedì 27 agosto, nella sede albese dell'ente, in piazza Risorgimento – è stato l’occasione per presentare le attività, i vari progetti di sviluppo dell’Atl e le novità sull’accorpamento dei territori di Langhe Roero e dell’Astigiano. A seguire, l'assessore ha visitato il Salotto del Turista del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, in piazza San Paolo.

All'incontro hanno partecipato (si veda la foto, da sinistra) Matteo Gagliasso, consigliere Regione Piemonte; Chiara Bergadano, Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero; Maria L'Episcopo, cda ATL; Vittoria Poggio, assessore Turismo, Cultura e Commercio della Regione Piemonte; Elisabetta Grasso, direttore Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero; Luigi Barbero, presidente ATL; Silvano Stella, cda ATL; Mauro Carbone, direttore ATL. All'incontro era inoltre presente, per il cda dell'ATL, il sindaco di Asti Maurizio Rasero.